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35030

Аккумулятор Giver 60 ампер/ч (плюс справа) (G000302)

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36840

АКОМ 6CT-75.0

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Купить аккумуляторы в Краснодаре ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Аккумуляторный Центр VARTA успешно осуществляет оптово-розничные продажи аккумуляторных батарей (авто, мото и других аккумуляторов), а также аксессуаров и оборудования для зарядки аккумуляторов и батарей с 2006 года. Наши специалисты проконсультируют, подберут, доставят, бесплатно установят аккумулятор для любой техники (автомобильный аккумулятор, аккумулятор для мото и водного транспорта, грузовой и сельхоз техники), а также проведут бесплатное сервисное обслуживание в течении всего гарантийного срока. На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции по объемам продаж АКБ импортного и отечественного производства по Краснодарскому краю. Купить аккумулятор varta
Последние отзывы
Аккумулятор Delta DTM L 33 ампер/ч (M000136)
Аккумулятор Delta DTM L 33 ампер/ч (M000136)
Виктор
Недорогая сертифицированная батарея с большим сроком службы. Сделана аккуратно. Редкий аккумулятор с такими параметрами. Смог найти только в этом магазине. Откалибровал...
FORA S 6CT-60.1,
рябоконь виталий
обычный бюджетный аккумулятор. полгода пробега - полет нормальный
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