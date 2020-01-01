Скидки на аккумуляторы!

Купить аккумуляторы в Краснодаре ОПТОМ И В РОЗНИЦУ Аккумуляторный Центр VARTA успешно осуществляет оптово-розничные продажи аккумуляторных батарей (авто, мото и других аккумуляторов), а также аксессуаров и оборудования для зарядки аккумуляторов и батарей с 2006 года. Наши специалисты проконсультируют, подберут, доставят, бесплатно установят аккумулятор для любой техники (автомобильный аккумулятор, аккумулятор для мото и водного транспорта, грузовой и сельхоз техники), а также проведут бесплатное сервисное обслуживание в течении всего гарантийного срока. На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции по объемам продаж АКБ импортного и отечественного производства по Краснодарскому краю. Купить аккумулятор varta